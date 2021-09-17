Траурна церемонія почалася в Храмі різдва пресвятої Богородиці о 10 годині ранку. Храм розташований на вулиці Набережна Заводська, 92Б. А поховати жінку мають на міському кладовищі Нікополя.

Раніше У Дніпрі попрощалися із загиблим під час вибуху Олексієм Кавлаком

Прощання з Дар'єю Гречищевою / Фото Укрінформу

Що відомо про загиблу

Колеги згадують жінку як одну із найкращих співробітниць регіонального ДСНС. Відділ, який вона очолювала, вважають "одним із найпередовіших, найфаховіших і найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб".

Окрім роботи, вона також була волонтеркою Червоного Хреста. У ДСНС акцентують на тому, що вона була надійно, компанійською та хорошою людиною. Більше про Дар'ю читайте за посиланням.

Зверніть увагу! У цей день відзначається День рятівника. 17 вересня зазвичай висловлюють свою подяку рятувальникам, які кожного дня ризикують своїм життям заради інших.

Основне про цей вибух