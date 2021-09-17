Вибух авто в Дніпрі: почали прощатися із загиблою Дар'єю Гречищевою

У Дніпрі зранку 17 вересня почали прощання зі співробітницею ДСНС Дар'єю Гречищевою. Жінка загинула під час вибуху авто 15 вересня.

Траурна церемонія почалася в Храмі різдва пресвятої Богородиці о 10 годині ранку. Храм розташований на вулиці Набережна Заводська, 92Б. А поховати жінку мають на міському кладовищі Нікополя.

Раніше У Дніпрі попрощалися із загиблим під час вибуху Олексієм Кавлаком

Прощання з Дар'єю Гречищевою / Фото Укрінформу

Що відомо про загиблу

Колеги згадують жінку як одну із найкращих співробітниць регіонального ДСНС. Відділ, який вона очолювала, вважають "одним із найпередовіших, найфаховіших і найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб".

Окрім роботи, вона також була волонтеркою Червоного Хреста. У ДСНС акцентують на тому, що вона була надійно, компанійською та хорошою людиною. Більше про Дар'ю читайте за посиланням.

Основне про цей вибух

На проспекті Богдана Хмельницького 15 вересня вибухнув автомобіль Nissan Primerа.

Одразу загинули 2 людей, які були в авто.

Згодом стало відомо, що це була речниця ДСНС і член організації "Український легіон" Олексій Кавлак.

Згодом і поліція, і СБУ заявили, що це могло бути терактом.

У цей день відзначається День рятівника. 17 вересня зазвичай висловлюють свою подяку рятувальникам, які кожного дня ризикують своїм життям заради інших.