Вибух авто в Дніпрі: почали прощатися із загиблою Дар'єю Гречищевою
Джерело:телеграм "Центр"
У Дніпрі зранку 17 вересня почали прощання зі співробітницею ДСНС Дар'єю Гречищевою. Жінка загинула під час вибуху авто 15 вересня.
Траурна церемонія почалася в Храмі різдва пресвятої Богородиці о 10 годині ранку. Храм розташований на вулиці Набережна Заводська, 92Б. А поховати жінку мають на міському кладовищі Нікополя.
Раніше У Дніпрі попрощалися із загиблим під час вибуху Олексієм Кавлаком
Прощання з Дар'єю Гречищевою / Фото Укрінформу
Що відомо про загиблу
Колеги згадують жінку як одну із найкращих співробітниць регіонального ДСНС. Відділ, який вона очолювала, вважають "одним із найпередовіших, найфаховіших і найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб".
Окрім роботи, вона також була волонтеркою Червоного Хреста. У ДСНС акцентують на тому, що вона була надійно, компанійською та хорошою людиною. Більше про Дар'ю читайте за посиланням.Зверніть увагу! У цей день відзначається День рятівника. 17 вересня зазвичай висловлюють свою подяку рятувальникам, які кожного дня ризикують своїм життям заради інших.
Основне про цей вибух
- На проспекті Богдана Хмельницького 15 вересня вибухнув автомобіль Nissan Primerа.
- Одразу загинули 2 людей, які були в авто.
- Згодом стало відомо, що це була речниця ДСНС і член організації "Український легіон" Олексій Кавлак.
- Згодом і поліція, і СБУ заявили, що це могло бути терактом.