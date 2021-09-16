Наразі розпочали збір матеріальної допомоги рідним загиблої. Його проводить кума та подруга жінки Оксана Бугарь.
До теми Була однією з найкращих: що відомо про загиблу працівницю ДСНС Дар'ю Гречищеву
Хоронитимуть у Нікополі
Похорон жінки відбудеться 17 вересня. Траурна церемонія прощання почнеться в Храмі різдва пресвятої Богородиці о 10 годині ранку. Він розташований у житловому масиві Червоний Камінь за адресою Набережна Заводська, 92Б.
А сам похорон відбудеться в Нікополі. Жінку поховають на міському кладовищі, яке на вулиці Електрометалургів.
Основне про цей вибух
- На проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі 15 вересня вибухнув Nissan Primerа.
- Там перебували двоє людей, які одразу загинули.
- Окрім речниці ДСНС, там був член патріотичної організації "Український легіон" і ветеран АТО Олексій Кавлак.
- Спершу в поліції припустили, що це міг бути теракт.
- Згодом у СБУ заявили, що також так вважають.
- ЗМІ припустили, що це могло бути замовне вбивство.