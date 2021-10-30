Вибух на АЗС у Харківській області: досі продовжують горіти залишки конденсату

У Харківській області 28 жовтня стався потужний вибух пролунав на заправці WOG. Протягом кількох днів не вдається ліквідувати займання, продовжують горіти залишки коденсату.

На щастя жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. На автозаправці чергують 5 рятувальників та одна одиниця пожежної техніки.

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На АЗС продовжує горіти газовий конденсат

У ДСНС пояснили, що через запірну арматуру підземної ємності продовжує горіти газовий конденсат.

Причиною такої надзвичайної події стало те, що водій вантажівки збив газорозподільчу колонку. Струмінь полум'я піднявся на 1, 5 метра вгору. Вогонь перекинувся на 2 вантажівки на АЗС, вони повністю згоріли.

Постраждалих внаслідок вибуху немає

На щастя, одна з фур була порожньою, з іншою водій встиг вчасно вистрибнути. Рятувальники пояснюють: вогонь локалізували, проте ліквідувати його не вдасться, доки не догорить весь газовий конденсат.

Дивіться фото з місця пожежі/ Фото ДСНС:

Дивіться відео з АЗС / Відео ДСНС:

Коротко про деталі вибуху на АЗС: