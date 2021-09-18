Вибух у багатоповерхівці у Кривому Розі: у поліції говорять про порушення пожежної безпеки

У Кривому Розі 17 вересня в одній із квартир пролунав вибух, який спровокував пожежу. На щастя, жертв не було. Правоохоронці кажуть, що інцидент спровокувало порушення пожежної безпеки.

Рятувальникам вдалось вивести з будинку господаря квартири та його 10-річного сусіда. Ще кілька дітей самі вийшли надвір.

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Поліція порушила кримінальне провадження за фактом вибуху

Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Наразі проводять розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 2040 гривень, до двох років виправних робіт або до трьох років обмеження волі.

Що відомо про вибух у багатоповерхівці у Кривому Розі

Вибух стався близько 10:00 ранку на сьомому поверсі будинку, що на вулиці Мухіної. У квартирі перебував 52-річний господар квартири та двоє його онуків. Без постраждалих не обійшлось.

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У чоловіка, якому належить квартира, діагностували отруєння продуктами горіння. Те саме стосувалось і його 10-річного сусіда. Проте обоє постраждалих відмовились їхати до лікарні.