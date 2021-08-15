У момент вибуху загиблі чоловік та жінка перебували у квартирі на першому поверсі.

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На місці події оперативно прибула слідчо-оперативна група, працівники ДСНС, а також – представники газової служби. Деталі трагедії наразі встановлюють.

За попередніми даними поліції, у домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші. Наразі правоохоронці відкрили 2 кримінальних проваджень.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Вибух у Дніпрі: головне

Повідомлення про вибух у Дніпрі правоохоронці отримали близько 08:50 ранку.

Трагедія сталася на вулиці Шмідта у Центральному районі міста.

Жертвами стали 2 людей. Інформації про постраждалих наразі немає.

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