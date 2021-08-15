Вибух у житловому будинку у Дніпрі: поліція назвала попередню причину

15 серпня 2021 , 18:13
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Джерело:

Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху, який вранці 15 серпня пролунав у житловому будинку в Дніпрі. Жертвами трагедії стали 2 людей.

У момент вибуху загиблі чоловік та жінка перебували у квартирі на першому поверсі. 

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На місці події оперативно прибула слідчо-оперативна група, працівники ДСНС, а також – представники газової служби. Деталі трагедії наразі встановлюють.

За попередніми даними поліції, у домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші. Наразі правоохоронці відкрили 2 кримінальних проваджень. 

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Вибух у Дніпрі: головне

  • Повідомлення про вибух у Дніпрі правоохоронці отримали близько 08:50 ранку. 
  • Трагедія сталася на вулиці Шмідта у Центральному районі міста.
  • Жертвами стали 2 людей. Інформації про постраждалих наразі немає

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Автор: Мар'яна Бекало