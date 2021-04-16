На "Дніпро-Арені" пролунав вибух: спецслужби пояснили причини

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У Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" 16 квітня прогримів вибух. Як повідомляли місцеві ЗМІ, правоохоронці виявили на території спортивного об'єкту підозрілу коробку та знешкодили її.

Джерело:

"Днепр оперативный"

Екстрені служби про підозрілий предмет повідомила охорона спортивного об'єкта. На місце виїхали вибухотехніки, медики, слідчі, рятувальники та поліція.

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Що відомо про вибух

  • Спеціальні служби провели обшук по території всього стадіону.
  • В 16 секторі вони виявили коробку з ймовірно годинниковим механізмом.
  • Ймовірно, він мав контролювати вибуховий пристрій.
  • На камерах відеоспостереження зафіксували двох невідомих, які лиши цей об'єкт.
  • На місці працювали різні спецслужби.
  • Пристрій знешкодили шляхом контрольованого підриву.


На стадіоні в Дніпрі пролунав вибух / Фото "Днепр оперативный"

Згодом силовики повідомили, що це були лише навчання.

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