На "Дніпро-Арені" пролунав вибух: спецслужби пояснили причини

У Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" 16 квітня прогримів вибух. Як повідомляли місцеві ЗМІ, правоохоронці виявили на території спортивного об'єкту підозрілу коробку та знешкодили її.
Джерело:"Днепр оперативный"
Екстрені служби про підозрілий предмет повідомила охорона спортивного об'єкта. На місце виїхали вибухотехніки, медики, слідчі, рятувальники та поліція.
До теми У Києві на станції метро затримали чоловіків з бойовими гранатами
Що відомо про вибух
- Спеціальні служби провели обшук по території всього стадіону.
- В 16 секторі вони виявили коробку з ймовірно годинниковим механізмом.
- Ймовірно, він мав контролювати вибуховий пристрій.
- На камерах відеоспостереження зафіксували двох невідомих, які лиши цей об'єкт.
- На місці працювали різні спецслужби.
- Пристрій знешкодили шляхом контрольованого підриву.
На стадіоні в Дніпрі пролунав вибух / Фото "Днепр оперативный"
Згодом силовики повідомили, що це були лише навчання.Зверніть увагу! На Львівщині нещодавно також стався вибух. 33-річний чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової. Він зазнав серйозних ушкоджень. Детальніше – за посиланням.