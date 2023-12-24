Про стан потерпілих розповіли у міській раді Львова 24 грудня. Зазначають, що до лікарні святого Миколая дітей привезли учора.

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Їх обстежили, надали необхідну медичну допомогу та відпустили додому, адже подальшого лікування вони не потребували.

Чоловік має множинні переломи

А ось постраждалий чоловік наразі перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Лікарні святого Луки Першого територіального медоб'єднання Львова.

За словами медиків, в постраждалого – перелом ключиці та множинні переломи ребер.

Його стан важкий, однак стабільний, уточнили у міськраді.

Що відомо про інцидент