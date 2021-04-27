Вибух газу в Одесі: надзвичайники оприлюднили відео порятунку людей з під завалів

На вулиці Сєрова, 38 в Одесі ввечері 26 квітня трапився вибух газу в будинку. У мережі з'явилося відео порятунку літньої жінки, яка опинилася там під завалами.
Джерело:ДСНС Одещини
Уламки будівлі розбирали 18 надзвичайників. На відео з місця видно, що люди були затиснуті, але не надто глибоко
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На відео, яке опублікувала ДСНС, видно тільки момент діставання жінки. Її винесли з місця, де була будівля, на руках.
Згодом переклали на носилки, щоб забрати у швидку. У процесі рятувальники повторювали їй, що все добре та не потрібно боятись.
Порятунок жінки з під уламків: відео ДСНС Одещини
Що відомо про цей інцидент
- Вибух газу трапився приблизно о 22:24.
- відбулось руйнування капітальних конструкцій одноповерхового будинку та 1 квартири.
- Під завалами опинились лише 2 людини.
- 83-річну жінку відвезли у лікарню у стані середньої важкості.
- Чоловік відмовився від госпіталізації.