Вибух газу в Одесі: постраждалий помер у лікарні, а поліція відкрила справу

В Одесі в житловому будинку 2 квітня стався вибух побутового газу, який спричинив пожежу. Один із потерпілих помер у лікарні. А поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху.

Трагічний інцидент трапився на 2 поверсі 3-поверхового будинку у Хуторському провулку.

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Є жертва інциденту

Вибух газу призвів до пожежі. У ній постраждали 5 людей, 3 з них доставили у місцеву лікарню, ще 2 відмовилися від госпіталізації. Згодом один із потерпілих помер у лікарні.

За інформацією ТСН загиблий чоловік був власником квартири, де стався вибух. Вибуховою хвилею його викинуло на вулицю, у результаті чого він отримав важкі травми, які виявилися несумісними з життям.

Що розповіли про вибух мешканці будинку

Одна із мешканок будинку пані Світлана розповіла, що їй з родиною вижити вдалося лише дивом. Жінка та її діти вийшли на вулицю всього за кілька хвилин до вибуху. Їхня квартира розташована саме над тією, де стався вибух.

Сусідка зазначила, що загиблий жив сам та хворів. "Мама у нього померла, може, пів року тому. Він один, інвалід, у нього немає зубів, у нього права рука не працювала, цукор високий", – заявила вона.

На момент інциденту у квартирі була ще одна жінка, вона у лікарні.

Поліція почала справу

Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом вибуху газу в житловому будинку за статтею про порушення пожежної безпеки.

На місці події продовжують працювати працівники державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчо-оперативна група.