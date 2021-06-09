Наразі усі постраждалі від вибуху перебувають на лікуванні. Зокрема, 3 пацієнтів розмістили у лікарні невідкладної допомоги.

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Що кажуть медики

Наразі стан усіх постраждалих стабільний, тому загрози для їхнього життя немає. За словами медиків, 3 хлопців отримали множинні осколкові поранення, пошкодження грудної клітини й черевної порожнини.

Схожими є поранення й у 33-річного чоловіка. Зараз він перебуває в Інституті невідкладної хірургії. Однак 18-річного хлопця, який отримав травми внаслідок вибуху гранати, довелося терміново прооперувати.

Видалено всі сторонні тіла, осколки. Наразі стан пацієнта середньої важкості, але стабільний. Важливі органи не зачепили. Усі сторонні тіла перебували у м'яких тканинах,

– заявив заступник головного лікаря 17 міської лікарні хірургічної допомоги Борис Мамаєв.

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