У Центрально-Міському районі Кривого Рогу стався вибух гранати. Через це загинув чоловік, 45-річна жінка отримала важкі поранення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Криворізьке районне управління поліції та Суспільне. Джерела ЗМІ у поліції розповіли деталі інциденту.

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Що відомо про вибух гранати у Кривому Розі?

Спершу з'явилася інформація про вибух гранати у Центрально-Міському районі Кривого Рогу, внаслідок чого загинув чоловік. За словами медиків поранення отримала 45-річна жінка. Її у тяжкому стані госпіталізували.

Згодом правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство жінки. Слідство з'ясувало, що інцидент стався близько 17:00 в одному із приватних будинків у понеділок, 28 липня.

Під час конфлікту через ревнощі чоловік потерпілої кинув в кімнаті гранату Ф-1, внаслідок якої жінка отримала тілесні ушкодження. Після цього чоловік застосував другу гранату, від вибуху якої загинув на місці. 45-річну жінку з численними травмами госпіталізували до лікарні,

– ідеться у повідомленні поліції.

Водночас місцева жителька Антоніна розповіла журналістам, що ці жінка та чоловік жили разом. Нічого поганого про них вона не розповіла. Каже, що не чула, щоб вони сварилися чи розпивали алкогольні напої.

До слова, нещодавно 44-річний житель Рівненського району через ревнощі облив себе та 41-річну дружину бензином і підпалив у автомобілі. Кривдник помер у лікарні, а за життя постраждалої з 70% опіків тіла досі борються.