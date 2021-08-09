Вибух гранати у Кривому Розі: постраждали 3 поліцейських, а підривник втратив ногу

У Кривому Розі прямо у дворі житлового дому у руках місцевого мешканця вибухнула граната. Внаслідок інциденту постражадли четверо осіб, троє з яких – поліцейські, які приїхали на виклик.

На щастя, ніхто з раптових перехожих не отримав травм. У будинку підривника виявили ще декілька незаконних боєприпасів.

Нагадаємо Чоловік підірвався на гранаті у Кривому Розі: з'явилося відео моменту вибуху

Від вибуху постраждали 4 осіб

Внаслідок вибуху травми отримав 61-річний чоловік, який і підірвав гранату. Як зазначили у МВС, про наміри підривника розповіла схвильована продавчиня крамниці.

На виклик одразу ж приїхали поліцейські і почали з чоловіком вести діалог. Його вдалося вмовити і він віддав правоохоронцям один боєприпас РГД-5, який тримав у руках. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату він витягнув запобіжник і став тримати її у руці. Протягом 20 хвилин його вмовляли не кидати боєприпас, втім намарно. В один момент він все ж кинув гранату на землю.



Підривника шпиталізували із тяжкими травмами

Інцидент з вікон своїх помешкань встигли зняти очевидці. На одному з відео видно, як поліцейські розбігаються від підривника, а згодом спалахує яскраве полум'я.

Момент підриву гранати у Кривому Розі: дивіться відео

Як повідомили правоохоронці, троє поліцейських постраждали внаслідок цього вибуху. Щодо стану їхнього здоров'я наразі інформації немає. Згодом у МВС оприлюднили їхні фото: помітно, що вони отримали скалкові поранення.



Постраждали бійці поліцейської роти ТОР

Сам же підривник отримав значно серйозніші ушкодження. Внаслідок вибуху чоловікові відірвало ногу. Він вижив, але у тяжкому стані перебуває в лікарні.

Що знайшли у підривника і що йому загрожує

Цього ж дня в помешканні чоловіка поліція провела обшуки і вилучила ще 2 гранати. Вдома підривник зберігав гранати РГД-5 із запалами до них.



Гранати, які знайшли у чоловіка вдома

За цим фактом відкрили 2 кримінальні провадження:

за частиною 1 статті 263 – незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів;

за частиною 1 статті 348 – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Досудове розслідування триває.