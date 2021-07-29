Наразі достеменно невідомо, що там трапилося. Оскільки є відео, які частково підтверджують інцидент, але офіційно це досі ніяк не прокоментували.

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Що там відбувалося

У ДСНС Дніпропетровщини сказали в коментарі 24 каналу, що до них щодо цього ніхто не звертався. Тому можна зробити висновок, що пожежі, ймовірно, не було.

Однак на відео видно, що спершу був один великий спалах. Потім відбувся якийсь викид густого чорного диму. Після цього спалахи стали слабшими та тривали кілька секунд. На записах, які оприлюднили, зазначений час 21:54.

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Офіційно не прокоментували

Також важко зрозуміти, що насправді трапилося на заводі, оскільки це офіційно не коментували. На офіційних сторінках і сайті підприємства немає жодних згадок про цей інцидент.

Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з представниками Дніпровського металургійного заводу. Проте наразі це безрезультатно.

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