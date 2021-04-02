Вибухнув газ у житловому будинку в Одесі: постраждало кілька людей – відео

Аварія сталась 2 квітня в Одесі в житловому будинку на Хуторському провулку 6/1. На 2 поверсі вибухнув побутовий газ, а потім почалась пожежа. Місцеві жителі повідомили про це о 14:39.
Джерело:ДСНС Одещини
За попередньою інформацією, одна людина постраждала, загиблих немає. Рятувальники продовжують працювати на місці події.
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Що відомо про інцидент
- Вибух побутового газу стався на 2 поверсі триповерхового дому. Після того, приміщення загорілося.
- У будинку пошкоджено не опорну стіну та частину сходової клітини.
- Як повідомляє місцеве видання "Думская", між 2 та 3 поверхом обвалилося перекриття.
- Очевидці повідомляють, що вікна з будинку повилітали з трьох сторін.
Що відбувається на місці події: відео
- Мешканці розповіли, що власника квартири, де прогримів вибух, викинуло з вікна вибуховою хвилею.
- Його у важкому стані відвезли в Єврейську лікарню на швидкій допомозі.
- З будинку евакуювали 15 людей через вікна та за допомогою автодрабини.
- Кількість постраждалих збільшилась – їх 5.
- Крім власника квартири, де стався вибух, ще надають допомогу чоловіку з інвалідністю, який жив з кішкою Багірою.
- Медики також намагаються вивести з шоку двох сусідок.
- Пожежу остаточно загасили о 15:31.
- Залучили 65 рятувальників та 11 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.
- Деталі вибуху з'ясовують.