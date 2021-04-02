Вибухнув газ у житловому будинку в Одесі: постраждало кілька людей – відео

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Аварія сталась 2 квітня в Одесі в житловому будинку на Хуторському провулку 6/1. На 2 поверсі вибухнув побутовий газ, а потім почалась пожежа. Місцеві жителі повідомили про це о 14:39.

Джерело:

ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, одна людина постраждала, загиблих немає. Рятувальники продовжують працювати на місці події.

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Що відомо про інцидент

  • Вибух побутового газу стався на 2 поверсі триповерхового дому. Після того, приміщення загорілося.
  • У будинку пошкоджено не опорну стіну та частину сходової клітини.
  • Як повідомляє місцеве видання "Думская", між 2 та 3 поверхом обвалилося перекриття.
  • Очевидці повідомляють, що вікна з будинку повилітали з трьох сторін.

Що відбувається на місці події: відео

  • Мешканці розповіли, що власника квартири, де прогримів вибух, викинуло з вікна вибуховою хвилею.
  • Його у важкому стані відвезли в Єврейську лікарню на швидкій допомозі.
  • З будинку евакуювали 15 людей через вікна та за допомогою автодрабини.
  • Кількість постраждалих збільшилась – їх 5.
  • Крім власника квартири, де стався вибух, ще надають допомогу чоловіку з інвалідністю, який жив з кішкою Багірою.
  • Медики також намагаються вивести з шоку двох сусідок.
  • Пожежу остаточно загасили о 15:31.
  • Залучили 65 рятувальників та 11 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.
  • Деталі вибуху з'ясовують.