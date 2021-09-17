Вибух і пожежа квартири в Кривому Розі: розповіли деталі інциденту
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
У Кривому Розі зранку 17 вересня пролунав вибух у 9-поверхівці. Виявилось, що після цього там почалась пожежа. Через дим чоловік, який там був, отримав отруєння.
Вогонь охопив приміщення, площа якого 20 квадратних метрів. Рятувальники розповіли деталі цього інциденту.
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Квартира, де стався вибух, і врятований хлопчик / Фото ДСНС
Госпіталізація не знадобилася
Незадовго після початку пожежі до квартири на 7 поверсі піднялись пожежники. Вони встановили, що там у цей момент перебував чоловік, якому приблизно 52 роки (народився в 1969 році). Також на балконі сусідньої квартири був маленький хлопчик.
Їх евакуювали з протигазами та почали гасити пожежу. Дитина не постраждала, а чоловік мав легке токсичне отруєння. Проте він відмовився від госпіталізації.
Повністю погасили вогонь о 10:35. На фото з місця видно, що на стінах залишилося багато чорних слідів. Також частково пошкодилися багато речей і вибило вікна балкону.
Рятувальники у квартирі, де пролунав вибух: дивіться відео ДСНС
Яка причина загоряння
Телеграм "Сьогодні" повідомляє, що причиною вибуху могла бути газова суміш. Проте невідомо, яка саме. Основні причини вибуху газу – зношеність комунікацій, несправне обладнання чи недбалість людей.
Що було відомо раніше
- Це сталося на вулиці Мухіна в Долгінцевському районі.
- До рятувальників зателефонували о 10:15.
- Також туди прибули правоохоронці, служба газу та швидка.
- Спершу ЗМІ повідомляли, що у квартирі були дідусь і 3 його онуків.
- Свідки чули, що після вибуху був дитячий крик.