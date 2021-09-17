Вибух і пожежа квартири в Кривому Розі: розповіли деталі інциденту

У Кривому Розі зранку 17 вересня пролунав вибух у 9-поверхівці. Виявилось, що після цього там почалась пожежа. Через дим чоловік, який там був, отримав отруєння.

Вогонь охопив приміщення, площа якого 20 квадратних метрів. Рятувальники розповіли деталі цього інциденту.

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Квартира, де стався вибух, і врятований хлопчик / Фото ДСНС

Госпіталізація не знадобилася

Незадовго після початку пожежі до квартири на 7 поверсі піднялись пожежники. Вони встановили, що там у цей момент перебував чоловік, якому приблизно 52 роки (народився в 1969 році). Також на балконі сусідньої квартири був маленький хлопчик.

Їх евакуювали з протигазами та почали гасити пожежу. Дитина не постраждала, а чоловік мав легке токсичне отруєння. Проте він відмовився від госпіталізації.

Повністю погасили вогонь о 10:35. На фото з місця видно, що на стінах залишилося багато чорних слідів. Також частково пошкодилися багато речей і вибило вікна балкону.

Рятувальники у квартирі, де пролунав вибух: дивіться відео ДСНС

Яка причина загоряння

Телеграм "Сьогодні" повідомляє, що причиною вибуху могла бути газова суміш. Проте невідомо, яка саме. Основні причини вибуху газу – зношеність комунікацій, несправне обладнання чи недбалість людей.

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