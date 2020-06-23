Столична влада пообіцяла фінансову підтримку родинам, які потерпіли від вибуху на Позняках. Як мешканці зруйнованого будинку реагують на цю допомогу – читайте далі.

Суми, які виплатять потерпілим, назвав Ярослав Лагута – голова Дарницької РДА. Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

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За словами чиновника, за кожну зруйновану квартиру мешканці отримають 50 тисяч гривень компенсації. По 70 тисяч гривень виплатять людям, які отримали травми внаслідок інциденту, і мають клінічне підтвердження цьому. Родини загиблих отримають трохи більше – по 100 тисяч гривень.

Проте такою фінансовою підтримкою задоволені не усі. " 50 тисяч – це як? Як нам зараз прожити на ці гроші?", – прокоментувала мешканка зруйнованого будинку Наталія.

У ДСНС повідомили, що забрати цінні речі та документи мешканці будинку, скоріш за все, зможуть ввечері 23 червня. Їх впускатимуть лише по одному та у супроводі спеціалістів.

Проте варто наголосити, що мовиться лише про квартири з 1 по 5 поверхи. Ті, хто жили вище, взагалі не зможуть цього зробити.

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Трагедія трапилася близько 10 ранку в неділю, 21 червня. Внаслідок вибуху з 5 по 8 поверхи будинку були пошкоджені.

Через вибух загинули 5 людей. З них троє – члени однієї сім'ї Недашковських. Вижила лише молодша дочка Анастасія.

Мешканці будинку, де трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку пахло газом.

Поліція вже відкрила кримінальну справу через вибух у будинку. Тим часом мешканців будинку обіцяють забезпечити житлом до зими.

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