Теракт у Дніпрі: все, що відомо про вибух авто і загиблих – фото, відео

Зранку 15 вересня в одному з житлових районів Дніпра вибухнув автомобіль. У його салоні перебували ветеран АТО і речниця ДСНС, які, на жаль, загинули. Поліція вже заявила, що це був теракт.

Про все, що відомо про жахливу трагедію у Дніпрі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Вибух у Дніпрі: все, що варто знати

Потужний вибух пролунав 15 вересня приблизно о 9 ранку. На проспекті Богдана Хмельницького, що у центральній частині Дніпра, підірвався автомобіль Nissan Primerа. Правоохоронці встановили, що вибух стався або безпосередньо в авто, або біля нього.

На місці події працювало керівництво правоохоронних органів, а також криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Займання, яке виникло після вибуху, ліквідували рятувальники.

Проспект Богдана Хмельницького, де пролунав вибух: карта

Причина вибуху

Спершу у ЗМІ припустили, що це могло бути замовне вбивство. Однак згодом речниця ГУНП в Дніпропетровській області Анна Старчевська назвала трагедію терористичним актом. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 258 про теракт.

Актуальна інформація про вибух у Дніпрі 15 вересня: дивіться відео

Що відомо про загиблих

Смертельний вибух авто у Дніпрі забрав життя одразу двох людей:

речниці ДСНС Дніпропетровщини Дар'ї Гречіщевої;

ветерана АТО Олексія Кавлака.

Як розповіли у ДСНС, Дар'я була волонтером Червоного Хреста і допомагала усім, хто цього потребував.

Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою. Все ще не можемо повірити, що світлої, життєрадісної, діяльної, фахової Даші вже нема з нами,

– сказали у ДСНС.

У відомстві розповіли, що Дар'я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу долучалася і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися та рости.



Під час вибуху загинула речниця ДСНС / Фото з фейсбук-сторінки Дар'ї Гречіщевої

Актуально Вибух у Дніпрі: що відомо про загиблого ветерана Олексія Кавлака

На фейсбук-сторінці загиблого Олексія Кавлака зазначено, що він був членом "Українського легіону". Також він був долучений до організації Aid Brothers, яка вчить надавати першу домедичну допомогу.



У Дніпрі загинув ветеран АТО / Фото з фейсбуку Олексія Кавлака

Додамо, що вибух був такої сили, що ударна хвиля вибила вікна у сусідньому будинку. Проїзд тимчасово заблокували правоохоронці для з'ясування деталей того, що сталося. Машини, припарковані поруч, від вибуху не постраждали.

Що відбувалося на місці трагедії / Фото Нацполіції, телеграм-канал "Днепр Сейчас" – 18+

Жахливий вибух у Дніпрі: дивіться відео з місця події