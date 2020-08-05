У Бейруті, столиці Лівану, 4 серпня прогриміли потужні вибухи, що призвели до жахливих руйнувань та жертв. Студентка з України, яка перебувала в місті описала перші хвилини після вибуху.

Студентка ліванського університету "Каслік" Ірина Карапата перебувала за 5 кілометрів від місця події. В коментарі "Громадському" вона розповіла про те, як пережила вибух.

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Жінка зазначила, що увечері прогримів перший відчутний вибух, який насторожив людей. Згодом, будинок, в якому вона перебувала почало трясти, як під час землетрусу і тоді пролунав другий вибух.

Вибух заглушив вуха, а далі паніка, посипались вікна у сусідів. Перша думка – атака Ізраїлю, одразу зник інтернет, зв'язок. Коли ми вибігли на вулицю, побачили клуби червоного диму зі сторони порту,

– розповіла українка.

Люди тікали і старалися триматися на безпечній відстані від місця вибуху.

Зверніть увагу! У посольстві України в Лівані повідомили, що наразі інформації про постраждалих внаслідок вибуху українців немає.

Вибух в Бейруті: головне

У Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Станом на ранок 5 серпня відомо про понад 4 тисячі постраждалих і щонайменше 78 загиблих. Представники Червоного Хреста кажуть вже про сотню загиблих.

Кількість жертв може зростати, адже вибух зруйнував значну частину Бейрута. По всьому місті зруйновані будинки, спалені автомобілі, а порт майже повністю знищений. Жертви можуть перебувати під руїнами.

За підсумками засідання уряду Бейрут був оголошений містом лиха, уряд ввів надзвичайний стан на два тижні. Всіх, хто перебуває в зоні лиха, просять носити маски.

Вибух у Бейруті: дивіться відео