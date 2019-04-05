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      Вибух автівки розвідника у Києві як прояв довгих рук Москви

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      У Києві диверсант підірвав авто українського офіцера: наскільки близько Кремль?
      У Києві диверсант підірвав авто українського офіцера: наскільки близько Кремль? / Фото з Facebook-сторінки Нацональної поліції

      Теракт у Голосіївському районі столиці, метою якого було вбивство одного з офіцерів контррозвідки, мав би стати холодним душем. Особливо для тієї частини українців, які з головою занурилися у шоу, влаштоване командою претендента на посаду президента Володимира Зеленського.

      Як це не прикро, але цього не сталося. Хоча замах, вчинений росіянином на замовлення російських спецслужб яскраво свідчить, що рука Москви довга. А справжній ворог нашої держави знаходиться зовсім не в Україні – у Кремлі. І задля нашого ж виживання ніяких шансів для зміцнення його позицій та отримання окупантами важелів впливу на нашу і без того постраждалу країну давати не можна.

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      Що ж стосується вибуху, то автівку офіцера хотіли підірвати в такий саме спосіб, як і машину генерала Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Шаповала та полковника СБУ Хараберюша. Тільки от діяли росіяни трошки за іншим планом, більш професійно. Те, що теракт не закінчився трагедією – лише везіння через помилки диверсанта. Таке, як виявляється, теж буває.

      Ми, звичайні люди, протидіяти російським спецслужбам ніяк не можемо. Залишається лише сподіватися на СБУ, поліцію та нацгвардійців, які охороняють нас 24/7. Втім, прогледіти зальотного агента Головного управління розвідки Генштабу Росії дуже й дуже легко. Фактично будь-який чоловік може проскочити повз прикордонників із вибухівкою, або зробити пристрій десь у Києві, зняти квартиру та встановити спостереження за об'єктом замаху. Виходити при цьому на зв'язок із командуванням злочинцю зовсім не обов'язково. І як його можна викрити?

      А спроби вбити нашого контррозвідника показують, що російські окупанти не збираються зупинятися у своїх агресивних діях. Якщо вони хочуть ліквідувати офіцера, він їм заважає впроваджувати у життя заплановане. А що хочуть росіяни, відомо всім: їх танки стоять біля наших кордонів, їх суспільство потребує крові українців, їх хакери намагаються втрутитися в українські сервери. Російські боти успішно маніпулюють нами, постійно стверджуючи, що війна "громадянська" та її "не вигідно зупиняти діючій владі". Піддавшись цьому, такі ж заклики повторюють зневірені українці, які повелись на маніпуляції Кремля.

      То ж, перш ніж повірити у "зраду" та клеймити один одного, треба замислитись над тим, що жертвою такого ж теракту може стати будь-хто. Просто гуляючи поруч із автівкою когось з наших крутих офіцерів.

      А для того, щоб жити у мирній та безпечній країні, нам не треба домовлятися із терористами на їх умовах, а знешкодити кожного, відбити бажання займатися кривавими провокаціями та лізти у наші справи. Пан або пропав. І це аксіома.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Кримінальні новини Війна на Донбасі СБУ Новини Києва Вибух
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