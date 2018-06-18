Вибух авто у Черкасах: журналісти з'ясували приводи до вбивства великого підприємця Скоромного

Підірваний у Черкасах бізнесмен Анатолій Скоромний останнім часом дуже багато судився, що до нього навіть приходили чоловіки спортивної статури. Також він є відомим у місті забудовником.

Про це пише ресурс "Обозреватель" з посиланням на знайомих загиблого.

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За їхніми словами, до Анатолія Скоромного кілька разів приходили хлопці спортивної зовнішності.

Я давно знав Анатолія Скоромного. Він останнім часом довго жив за кордоном у дочки та зятя, у нього були проблеми зі здоров'ям. Коли він повернувся, виявилося, що син і дружина відняли його особисте майно. Він довго судився, суди вже доходили кінця і, в принципі, він мав шанс на успіх,

– розповів журналіст Вадим Комаров.

Як зауважив він, до Скоромного справді кілька разів приходили хлопці спортивної зовнішності, але до якого збройного угруповання вони належали та від кого саме були, він не знає.

"Але, наскільки мені відомо, вони вимагали від нього припинити судові тяжби", – додав журналіст.

Водночас інший представник близького оточення підприємця на умовах анонімності зазначив, що Скоромний мав коханку, і, можливо, через це і могли виникнути майнові суперечки.

Як підкреслюють журналісти ресурсу, відповідно до реєстру судових рішень, підірваний бізнесмен судився через те, що у нього відняли компанію "ІНСАН", і суд він виграв.

Крім того, повідомляється, що у Черкасах Скоромний був відомим як забудовник. Зокрема, Вадим Комаров сповістив, що у місті він побудував два великих будинки, і частина офісних приміщень належали йому. Також у нього були земельні ділянки та житловий будинок.

Нагадаємо, уранці 16 червня у Черкасах стався вибух автомобіля, імовірно, під час руху. Водій машини помер вже у лікарні, куди його доправили у непритомному стані. За інформацією місцевих ЗМІ, за кермом був відомий у місті бізнесмен 69-річний Анатолій Скоромний, однак у поліції особу загиблого поки не оприлюднюють. Правоохоронці розслідують інцидент як умисне вбивство.