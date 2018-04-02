Вибух авто у Києві: рятувальники попередньо встановили причину події

Рятувальники попередньо встановили, що стало причиною вибуху автомобіля. Інцидент трапився у ніч на 2 квітня на вулиці Ахматової, 40.

На місце події прибула поліція та бійці ДСНС. Причини інциденту з'ясовують правоохоронці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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"Рятувальники дали нам попередній висновок, що причиною загоряння автомобіля є стороннє джерело запалювання", – зазначила речник Нацполіції Києва Оксана Блищик.

Вона додала, що пожежники відправили на проведення експертизи для того, або встановити внаслідок чого виникла пожежа.

До слова, вранці 1 квітня в Малині Житомирської області в одному із лотерейних закладів стався вибух. Внаслідок інциденту інциденту ніхто не постраждав.