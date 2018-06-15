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Вибух авто у Києві: відомо про стан постраждалих дітей

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У четвер, 14 червня, у Києві стався вибух у старому авто, внаслідок чого чотирьох дітей госпіталізували.

Постраждалих доправили у столичний ОХМАТДИТ, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі. 

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Троє дівчат 9-ти, 10-ти та 11-ти років перебувають у різних відділеннях з осколковими пораненнями живота та кінцівок. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний.

А от 5-річний хлопчик досі перебуває у реанімації. Його привезли до лікарні у стані коми. Станом на ранок 15 червня найменший постраждалий досі був у комі. Лікарі борються за його життя. 

Батьки з пресою спілкуватись відмовляються. 

Теги: Новини Києва Діти Вибух Авто
Джерело: 24 канал
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