Вибух автомобіля українського офіцера у Києві: підривник помер у лікарні

Чоловік, який підклав вибуховий пристрій під автомобіль українського офіцера у Києві, помер від отриманих травм у лікарні.

24 канал повідомляв, що у Голосіївському районі Києва, на вулиці Вільямса, вибухнув автомобіль Chevrolet Evanda. Транспорт належить офіцеру українських спецслужб, який бере активну участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі. На щастя, український офіцер не постраждав. Натомість численні травми отримав сам підривник, який, до речі, не є громадянином України.

Читайте також: Вибух пролунав під автомобілем в Одесі: поліція назвала причину

Цей чоловік помер у лікарні, він так і не прийшов до тями, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Під час закладення вибухівки, внаслідок спрацювання вибухового пристрою зазначена особа отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості від яких померла у лікарні не приходячи до свідомості,

– зазначив він.

За словами Лисенка, наразі за фактом інциденту триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво доручили військовим прокурорам Головної військової прокуратури ГПУ.

Як раніше повідомляв український журналіст Юрій Бутусов, найімовірніше, підривник вів спостереження за автомобілем, а також діяв у складі злочинної групи. Бутусов додавав, що це вже не перший випадок вибуху машини у Києві та висловив сподівання: те, що чоловіка упіймали на місці злочину проллє світло на усі ці справи. Проте, цього не сталося. Як повідомив Лисенко, чоловік помер так і не прийшовши до тями.