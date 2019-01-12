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      Вибух бензовоза у Нігерії забрав життя щонайменше 18 осіб: моторошні фото і відео з місця подій

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      Вибух у Еквадорі
      Вибух у Еквадорі / New China

      У результаті вибуху бензовозу на шосе Калабар-Одукпані в штаті Крос-Рівер південній частині Нігерії загинули близько 18 людей, більше 20 отримали поранення.

      Про це інформує New China.

      Читайте також: В Еквадорі спалахнула пожежа в центрі лікування від наркоманії: багато жертв

      Трагедія трапилась 11 січня, проте підтверджена інформація про інцидент та загиблих з'явилась наступного дня.

      Надзвичайна подія сталася після того, як машина з цистерною перекинулася при різкому повороті. За попередньою інформацією, водій транспортного засобу втратив над ним контроль.

      Водій майже не постраждав та й такої великої кількості жертв могло б не бути, якби люди не кинулися до місця події, щоб зібрати паливо, що розлилося.


      Люди черпають паливо біля ще цілого бензовозу

      Вибух бензовоза стався вночі, коли деякі люди пішли до місця аварії черпати паливо.

      На жаль, вночі деякі люди пішли туди і почали черпати паливо, і стався вибух, який призвів до масових жертв,
      – розповів командир сектора Федерального корпусу безпеки дорожнього руху в штаті Чідібере Нквонта.

      Постраждалі, які отримали травми третього ступеня тяжкості, проходять лікування в навчальній лікарні Університету Калабара.




      Вибух бензовоза у Нігерії

      Теги: Надзвичайні ситуації Жертви Вибух Нігерія
      Джерело: 24 Канал
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