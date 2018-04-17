Вибух двигуна на літаку Boeing у США: померла одна пасажирка

Внаслідок вибуху двигуна під час польоту літака Boeing 737, який летів з Нью-Йорка в Даллас, загинула одна жінка.

Нагадаємо, літак здійснив екстрену посадку в аеропорті Філадельфії, коли після вибуху двигуна уламки пошкодили ілюмінатор, вибивши у ньому скло. Внаслідок цього травм зазнала пасажирка, яка там сиділа.

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Як повідомляє Bloomberg, жінка, в якої були важкі травми, згодом померла. Окрім того, повідомляється про сімох осіб, які зазнали травм, хоча FoxNews давав інформацію про дев’ятьох травмованих.