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Вибух гранати під час бійки у парку Києва: у поліції оприлюднили деталі

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Вибух гранати у парку Кіото
Вибух гранати у парку Кіото / Поліція

В ніч на 16 квітня у парку Кіото у Києві під час бійки один з її учасників підірвав гранату. Постраждало двоє осіб.

Як повідомили у поліції, в парку відпочивала компанія молодиків. Між ними і перехожим виник конфлікт, у результаті чого один із них кинув під ноги предмет, схожий на гранату.

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Від вибуху постраждав сам зловмисник 34-річний житель Чернігівської області та 21-річний житель Броварів: їх із осколковими пораненнями доставили в лікарню.

На місці вибуху працювали правоохоронці

Варто зазначити, що поліція не затримала решту учасників сутички, адже група молодиків одразу розбіглася.

Додамо, що активісти, які патрулювали у цьому районі, заявили, що гранату кинув п’яний учасник АТО.

Теги: Новини України Поліція Новини Києва Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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