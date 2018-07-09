Вибух гранати у житловому будинку Львова: стало відомо про стан потерпілої

9 липня у житловому будинку Львова стався вибух гранати. Внаслідок нього загинув 57-річний чоловік, постраждалу в результаті інциденту жінку доправили до лікарні.

Вибух пролунав на першому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Некрасова. Сусіди на всіх поверхах почули розрив гранати й викликали поліцію.

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Унаслідок вибуху загинув 54-річний чоловік, а його 46-річну співмешканку з осколковими ранами та травмою правого стегна та грудної клітки доправили до лікарні. Жінку прооперували, зараз її стан середньої важкості.

Частково вдалося забрати осколки, які пошкодили її, а також провели відповідні оперативні втручання. Найближчих два-три дні будемо слідкувати за подальшим перебігом і можна буде говорити якісь прогнози,

– сказавхірург лікарні швидкої допомоги Олег Білоруський.

За попередньою інформацією, розірвалася граната Ф-1. Звідки чоловік її взяв, поліція ще не знає. Зі слів же колишньої дружини, загиблий зловживав алкоголем. Не виключено, що розривом гранати він намагався вкоротити собі віку.

Він не мав офіційного місця праці, підробляв таксистом, а у 1992 році звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання,

–прокоментував начальник Личаківського відділу поліції Роман Макогон.

Поліція розслідує ситуацію як умисне вбивство та незаконне поводження з вибуховими боєприпасами.

Нагадаємо, у неділю 8 липня поліцейські отримали повідомлення, що на залізничній станції в селі Флорино Бершадського району невідомий погрожує людям гранатою.