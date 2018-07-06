15:52
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Вибух міномета на Рівненському полігоні: медики розповіли про стан поранених

180 Читать новость на русском
Вибух міномета на Рівненському полігоні: медики розповіли про стан поранених
Вибух міномета на Рівненському полігоні: медики розповіли про стан поранених / Фото з вільних мереж

Військових, які постраждали внаслідок вибуху міномета на полігоні в Рівненській області, евакуювали у місцевий військовий госпіталь. При цьому трьох з поранених вертольотами відправили до Львова.

Про це розповів полковник медичної служби Валерій Чорнобривець, повідомляє "Рівне 1".

За його словами, троє військових знаходяться в стані середньої тяжкості і тяжкому стані. Додавши, що загрози життю постраждалих немає.

Читайте також: Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо

Троє у стані середньо-тяжкому, тяжкому стані. Характер травм – мінно-вибухова травма. У кожного є свої нюанси. Решта шість – з різними ступенями пошкоджень, є легкого ступеня,
– розповів Чорнобривець.

Після надання постраждалим першої медичної допомоги було схвалено рішення про другий етап медичної евакуації для тих постраждалих, які потребують вищого рівня медичного забезпечення. Так, наразі організована евакуація постраждалих в аеропорт Рівного, звідки їх вертольотами доставлять до Львова.

Полковник медичної служби уточнив, що на місці прибуття військових вже чекають бригади військово-медичного клінічного центру.

Нагадаємо, що вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.

Головною версією вибуху гранатомета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Президент України Петро Порошенко доручив розібратися у вибуху міномета на Рівненському полігоні і доповісти йому про результати розслідування. Президент також заборонив навчання з мінометами Молот до моменту завершення розслідування.

Теги: Новини України Збройні Сили України Вибух Рівне Надзвичайні ситуації Новини Львова Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сьогодні, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 73
До Дня поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей для здоров'я
сьогодні, 14:17 До Дня поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей для здоров'я
Настя Сукач 2208
Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо
сьогодні, 14:15 Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо
Євгенія Мазур 1731
Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
сьогодні, 13:04 Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
Іван Яковина 1036
Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
сьогодні, 12:01 Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
Ілля Кенігштейн 1429
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук