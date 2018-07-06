Вибух міномета на Рівненському полігоні: медики розповіли про стан поранених

Військових, які постраждали внаслідок вибуху міномета на полігоні в Рівненській області, евакуювали у місцевий військовий госпіталь. При цьому трьох з поранених вертольотами відправили до Львова.

Про це розповів полковник медичної служби Валерій Чорнобривець, повідомляє "Рівне 1".

За його словами, троє військових знаходяться в стані середньої тяжкості і тяжкому стані. Додавши, що загрози життю постраждалих немає.

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Троє у стані середньо-тяжкому, тяжкому стані. Характер травм – мінно-вибухова травма. У кожного є свої нюанси. Решта шість – з різними ступенями пошкоджень, є легкого ступеня,

– розповів Чорнобривець.

Після надання постраждалим першої медичної допомоги було схвалено рішення про другий етап медичної евакуації для тих постраждалих, які потребують вищого рівня медичного забезпечення. Так, наразі організована евакуація постраждалих в аеропорт Рівного, звідки їх вертольотами доставлять до Львова.

Полковник медичної служби уточнив, що на місці прибуття військових вже чекають бригади військово-медичного клінічного центру.

Нагадаємо, що вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.



З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.



Головною версією вибуху гранатомета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.



Президент України Петро Порошенко доручив розібратися у вибуху міномета на Рівненському полігоні і доповісти йому про результати розслідування. Президент також заборонив навчання з мінометами Молот до моменту завершення розслідування.