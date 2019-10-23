12:44
23 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін захопить Чехію? Провальні ракети Росії
      Вєсті Кремля
      22:03, 22 жовтня
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, 22 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Вибух на Пушкінській: поліція назвала основну версію

      1961 Читать новость на русском
      Двоє чоловіків загинули від вибуху гранати
      Двоє чоловіків загинули від вибуху гранати / npu.gov.ua

      Близько 23 години 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух: спрацювала ручна граната. Двоє чоловіків загинули на місці, ще одну дівчину шпиталізували.

       Вибух стався біля Національного спорткомплексу "Олімпійський". З місця вибуху до лікарні шпиталізували дівчину із легкими тілесними ушкодженнями: вона просто проходила повз під час того, як здетонувала граната.

      Читайте більше: На Пушкінській у Києві прогримів вибух, загинули двоє осіб: що відомо

      Як розповіли у поліції Київщини, основна версія вибуху – необережне поводження із гранатою. 

      Ми провели огляд місця події та офісного приміщення, де виявили залишки алкогольних напоїв. Також за місцем мешкання одного із загиблих під час обшуку ми виявили та вилучили запал від бойової гранати,
      – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.


      На записі з відеокамери видно, що чоловіки сиділи удвох, коли стався вибух / фото npu.gov.ua

      Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що один із загиблих – ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов – командир підрозділу "Купол" з позивним "Сенсей".

      Судячи з запису відеокамери, Дегтярьов сидів поруч з місцевим охоронцем, вони просто спілкувалися, коли граната вибухнула у ветерана в лівій руці.

      Дивіться оперативне відео поліції з місця події

       

      blog_ava
      У Німеччині прокоментували ситуацію із розведенням військ на Донбасі
      сьогодні
      4936
      Теги: Новини України Новини Києва Вибух на Пушкінській в Києві Кримінал Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відставка з багатьма відомими: хто і чому "пішов" губернатора Київщини
      сьогодні , 12:01 Відставка з багатьма відомими: хто і чому "пішов" губернатора Київщини
      Наталя Ромашова 1932
      Свои и чужие, или "жареные колорады" против "сгоревшей Гонтаревой", – Михаил Дубинянский
      сьогодні , 11:45 Свои и чужие, или "жареные колорады" против "сгоревшей Гонтаревой", – Михаил Дубинянский
      Михайло Дубинянський 708
      Що читають відомі українці
      сьогодні , 10:00 Що читають відомі українці
      Під обкладинкою 362
      Не так страшна приватизація, як її малюють, або Інвестиційний бум в Україні відкрито
      сьогодні , 08:40 Не так страшна приватизація, як її малюють, або Інвестиційний бум в Україні відкрито
      Ярослав Гришин 390
      Віктор "Сенсей" Дегтярьов загинув від вибуху на Пушкінській у Києві: що про нього відомо
      сьогодні , 05:40 Віктор "Сенсей" Дегтярьов загинув від вибуху на Пушкінській у Києві: що про нього відомо
      Василь Денисюк 15714
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук