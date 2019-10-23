Вибух на Пушкінській: поліція назвала основну версію

Близько 23 години 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух: спрацювала ручна граната. Двоє чоловіків загинули на місці, ще одну дівчину шпиталізували.

Вибух стався біля Національного спорткомплексу "Олімпійський". З місця вибуху до лікарні шпиталізували дівчину із легкими тілесними ушкодженнями: вона просто проходила повз під час того, як здетонувала граната.

Читайте більше: На Пушкінській у Києві прогримів вибух, загинули двоє осіб: що відомо

Як розповіли у поліції Київщини, основна версія вибуху – необережне поводження із гранатою.

Ми провели огляд місця події та офісного приміщення, де виявили залишки алкогольних напоїв. Також за місцем мешкання одного із загиблих під час обшуку ми виявили та вилучили запал від бойової гранати,

– розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.



На записі з відеокамери видно, що чоловіки сиділи удвох, коли стався вибух / фото npu.gov.ua

Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що один із загиблих – ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов – командир підрозділу "Купол" з позивним "Сенсей".

Судячи з запису відеокамери, Дегтярьов сидів поруч з місцевим охоронцем, вони просто спілкувалися, коли граната вибухнула у ветерана в лівій руці.

Дивіться оперативне відео поліції з місця події