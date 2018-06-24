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Вибух на спиртозаводі на Тернопільщині: деталі аварії та коментарі місцевих

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Майже чотири сотні людей довелося евакуювати на Тернопільщині через пожежу на спиртозаводі. Склади розташовані за декілька метрів від людських домівок, і лише дивом минулося без жертв.

Завод, якому належать склади, декілька років тому переобладнали з виробництва звичайного спирту на біо-етанол. Він став третім підприємством в Україні з виробництва цього палива.

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Постраждав не тільки город, через пожежу від високої температури у Наталиному домі поплавились вікна.

В нас дитина 11 клас закінчила, ми всі були на випускному. Нам подзвонили, що вибухнула спиртозавод. Але вже нас сюди не впускали, бо все було перекрито,
– сказала місцева жителька Наталія Ганусевич.

Лише здалеку місцеві мешканці бачили, як пожежники поливають їхні будинки з гідранту.

Пожежа на базі державного підприємства "Зарубинецький спиртзавод" спалахнула у суботу, 23 червня, близько 18 години вечора. Очевидці розповідають, що пожежі передував сильний вибух.

Підтверджено пожежу на території складів, орієнтовною площею 1200 метрів квадратних. На момент прибуття підрозділу, вогнем були охоплені 8 резервуарів біоетанолу,
– сказав начальник головного управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей.

Аби попередити нещасні випадки і загасити пожежу рятувальники евакуювали 400 місцевих жителів. До гасіння залучили 15 авто і навіть спеціальний поїзд. А 24 червня у будинках відібрали проби води, повітря і грунту.

З метою профілактики, щоб не допустити зараження води і отруєння населення, ми моніторимо цю ситуацію,
– зазначив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Богдан Табака.

Місцеві розповідають, що на базі працював лише сторож. Проте склади діючі, володіє ними державне підприємство "Зарубинецький спиртзавод". Сам завод розміщений у сусідньому селі Зарубинці. Базу більше 40 років тому збудували у Збаражі, а склади поставили поблизу житлових будинків і залізничної колії, щоб легше було перевозити спирт залізницею.

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Проте місцеві додають, що три роки тому вірменські підприємці інвестували в завод чималі кошти і перепрофілювали виробництво з виготовлення звичайного сприрту на біоетанол. "Зарубинецький спирт завод" став третім підприємством в Україні з виготовлення цього біопального.

Про ймовірні причини загоряння керівництво заводу відмовляється говорити. Вже відомо, що сплахнуло через розгерметизацію однієї з цистерн. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки. Частину коштів за пошкоджене майно людей обіцяло відшкодувати підприємство.

Теги: Новини України Пожежа Тернопіль Вибух
Джерело: 24 канал
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