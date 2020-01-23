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      Вибух пакету петард у Дніпрі: померла постраждала 17-річна дівчина

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      У Дніпрі померла постраждала від вибуху петард дівчина / Ілюстративне фото

      У Дніпрі вранці 23 січня померла 17-річна дівчина, яка отримала тяжкі поранення внаслідок вибуху саморобного пристрою з петард. Лікарі понад добу намагалися врятувати постраждалу, але її травми виявились несумісні з життям.

      Про смерть дівчини повідомив заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв на своїй фейсбук-сторінці.

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      За його словами, дівчину привезли у лікарню ввечері 21 січня, вона була у важкому стані. 

      "Вкрай важкий стан, кома 3 ступеня, штучна вентиляція легень і надвисокі дози препаратів, що підтримують артеріальний тиск", – розповів медик.

      Толубаєв додав, що під час вибуху дівчина отримала вибухову черепно-мозкову травму, перелом кісток склепіння і основи черепа, а металеві уламки пошкодили життєво важливі ділянки мозку.

      Нейрохірурги та анестезіологи більше доби боролись за життя неповнолітньої, але не змогли врятувати її.

      О 9 ранку дівчина померла. Сум і розпач... Цієї смерті могло не бути. Могло бути життя,
      – підсумував лікар.


      Пост лікаря Толубаєва про смерть 17-річної дівчини / скріншот

      Що відомо про вибух петард у Дніпрі? Вибух прогримів ввечері 21 січня на вулиці Ковалевської. 32-річний чоловік вирішив просто на балконі підірвати купу петард. Внаслідок вибуху він та 17-річна дівчина отримали важкі травми. Чоловіку довелось ампутували ліву руку.

      Спершу правоохоронці вважали, що мають справу з вибухом саморобного вибухового пристрою. Проте очевидці розповіли, що чоловік вирішив підірвати на балконі цілий пакет петард.


      Чоловік у Дніпрі підірвав кілька десятків петард / фото Нацполіції

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини Дніпра Жертви Постраждалі Вибух
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