Вибух прогримів на Філіппінах: є жертви та багато поранених

У вівторок, 28 серпня, на Філіппінах прогримів вибух біля ринку в місті Ісулан, розташованому в провінції Султан-Кударат на острові Мінданао. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 2 людини, ще 37 зазнали оранень.

Про це повідомляє Rappler.

Як розповіли у поліції, під одним із мотоциклів, припаркованих біля входу на нічний ринок, був закладений саморобний вибуховий пристрій, який і здетонував.

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Представник міської поліції Деніел Целестіно повідомив, що поки жодне з радикальних угрупувань регіону не взяло на себе відповідальність за подію. Водночас поліція вже встановила низку осіб, які можуть бути причетні до вибуху.

Глава місії Червоного Хреста на Філіппінах Річард Гордон уточнив, що бомба вибухнула на нічному ринку навпроти ресторану Carlitos о 20:35 за місцевим часом (15:35 за Києвом).