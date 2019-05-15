Вибух прогримів під авто бізнесмена у Львові: поліція відкрила справу

Під автомобілем львівського бізнесмена Олега Манзія прогримів вибух 15 травня, коли авто саме їхало на вулиці Трускавецькій. Манзій – засновник і директор девелоперської компанії "Парус девелопмент".

Ймовірно, бізнесмен саме виїхав з офісу біля житлового комплексу "Парус Smart". Його будують неподалік від місця вибуху. Під час руху авто Манзій почув характерний для вибуху звук і після цього вийшов з транспорту, повідомляє Zaxid.net.

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Про вибух під авто BMW до поліції повідомив сам 47-річний бізнесмен. На місце вирушали слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Вони з’ясували, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що саме стало причиною вибуху і де була закладена вибухівка – у поліції не кажуть. Але за даними ТСН, вибухівка була прикріплена під переднім пасажирським кріслом. Зловмисники, швидше за все, хотіли лише налякати бізнесмена.

Автомобіль не отримав серйозних ушкоджень від вибуху. Проте на ньому та на припаркованому неподалік Daewoo Lanos залишились незначні пошкодження.



Авто Манзія, під яким стався вибух

Поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує справу як замах на умисне вбивство. Правоохоронці з’ясовують, хто скоїв злочин і проведе низку експертиз.

Якщо зловмисника знайдуть, йому загрожує до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Дивіться відео з місця вибуху під автомобілем Манзія:

Що відомо про Олега Манзія? Він є власником кількох компаній, що займаються будівництвом та нерухомістю. Найвідоміші – будівельні компанії "Парус сіті", "Лімарко-Україна", "Укртексколор".



У 2015 році Манзій заснував компанію "Парус Девелопмент". Відтоді компанія збудувала у Львові 3 житлові комплекси – "Парус", "Парус Park" та "Парус Life". Зараз у Львові триває будівництво ще 2 комплексів – "Парус Smart" на вулиці Трускавецькій та "Парус City" на вулиці Кульпарківській.