Вибух прогримів у кабінеті головного нарколога окупованого Донецька

Пацієнт підірвав гранату у колишньому Донецькому обласному наркодиспансері, який окупанти називають "республіканським наркологічним центром". Внаслідок інциденту, що стався ще в кінці квітня, постраждав головний лікар диспансеру Ігор Циба.

Про пацієнта відомо, що йому 60 років і він брав участь у бойових діях на стороні проросійських бойовиків Донеччини, повідомляє видання "Новости Донбасса".

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Після вибуху гранати в кабінеті лікаря пацієнт загинув, а Циба важко поранений.

Проросійські бойовики окупованого Донецька не робили заяв про цей інцидент, інформацію замовчують.

В регіональних інтернет-ЗМІ ця інформація з'явилася в кінці квітня. ЗМІ посилаються на анонімного користувача соцмереж, який стверджує, що перед тим як кинути гранату, пацієнт намагався накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна. Його зупинили, проте пізніше прогримів вибух.