15:11
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
      Вєсті.UA
      23:08, 1 квітня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вибух прогримів у Петербурзі на території Військово-космічної академії: є постраждалі

      690 Читать новость на русском
      Вибух прогримів на території Військово-космічної академії у Санкт-Петербурзі
      Вибух прогримів на території Військово-космічної академії у Санкт-Петербурзі / Кадр з відео

      Вибух прогримів 2 квітня на території Військово-космічної академії імені Можайського в Санкт-Петербурзі. Ймовірно, це вибухнула міна на 5 факультеті метеорології та радіотехніки, розташованому на 2 поверсі академії.

      Постраждали 4 людей. Вони зазнали поранень мінно-вибухового характеру і потрапили до лікарні.

      Читайте також: Пожежа і вибухи у Кропивницькому: у лікарні помер водій автоцистерни з газом

      Хто постраждав внаслідок вибуху?

      • Викладачка восьмого факультету, старший лейтенант Валентина Головачов.
      • Заступник начальника 102-ї кафедри, полковник Микола Курдай.
      • Начальник 101-ї кафедри, старший викладач, полковник Рифат Закіров.
      • Старший бортовий оператор, 441-а лабораторія, майор Андрій Тонишев.

      З чотирьох постраждалих у трьох легкі травми, в одного – важка.

      Вибух академія Можайського Петербург
      Фото з місця вибуху в академії Можайського//Фото: КП

      Від 10 до 15 людей опинилися заблокованими всередині будівлі. Вибух знищив сходовий проліт. До заблокованих в академії студентів тягнуть автодрабину. Іншого способу вибратися з будівлі немає.

      Вибух пролунав через кілька хвилин після того, як у будівлі оголосили евакуацію, повідомляє telegram-канал "База". За версією журналістів, 2 працівників академії виявили вибухівку і вирішили перенести її в безпечне місце, але вона здетонувала.

      На місце вже прибули ФСБ, прокуратури та інших силових відомств. Там також працюють рятувальники. Територію академії оточили.

      Вибух академія Можайського Петербург Росія
      Ситуація біля академії Можайського після вибуху//Фото: Невские Новости

      Дивіться відеотрансляцію з місця вибуху в академії Можайського:

      Що відомо про академію імені Можайського? Політехнічний заклад вищої освіти, який готує фахівців для космічних військ, військ Протиповітряної та Протиракетної оборони, військово-топографічного управління Генштабу Росії та інших силових відомств.

      blog_ava
      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
      сьогодні
      26894
      Теги: Новини Росії Надзвичайні ситуації Вибух Освіта
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому суспільство обрало Зеленського?
      сьогодні , 15:00 Чому суспільство обрало Зеленського?
      Катерина Одарченко 443
      Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      сьогодні , 14:30 Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      Сергій Лещенко 488
      Ціни на квартири у новобудовах Києва у березні: чого чекати після виборів
      сьогодні , 14:03 Ціни на квартири у новобудовах Києва у березні: чого чекати після виборів
      291
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 12:54 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      25660
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      сьогодні , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      451
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук