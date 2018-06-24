Вибух прогримів у житловому будинку Німеччини: багато постраждалих

У суботу ввечері. 23 червня, в німецькому місті Вупперталь (Північний Рейн-Вестфалія) у житловому будинку трапився вибух. Внаслідок цього повністю зруйновано багатоквартирну будівлю.

Про це повідомляє видання Spiegel.

За даними видання Wormser Zeitung, в результаті вибуху постраждали 24 людини. Четверо з цих людей зазнали серйозних поранень.

Читайте також: На спиртзаводі на Тернопільщині стався вибух: евакуювали людей, що живуть поруч

Працівники аварійних служб припускають, що під уламками досі можуть перебувати люди. На місці події всю ніч працювали пожежники.

Роботу працівників аварійних служб ускладнювало те, що будинок продовжував руйнуватися. Від будівлі відвалилися великі шматки фасаду, всередині також періодично відбувалися руйнування.

In der Nacht ist in #Wuppertal aus noch unbekannten Gründen ein Haus explodiert. Die #Feuerwehr ist immer noch dabei die Flammen zu löschen. pic.twitter.com/BHDhvzTKcH — Isabelle Kurz (@Isabelle_Kurz) 24 июня 2018 г.

Wuppertal: Explosion in Mehrfamilienhaus: Viele Verletzte – Suche nach Verschütteten https://t.co/gtnKMcYaUw — Nina (@Nina46293039) 24 июня 2018 г.