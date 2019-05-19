Вибух пролунав біля одного з будинків у Харкові: є загиблі

У Харкові на вулиці Двінській поблизу будинку №40 пролунав вибух. У підсумку загинули два чоловіки, а третього потерпілого доправили до лікарні з численними пораненнями. Інцидент трапився 18 травня після 23:00.

Правоохоронці попередньо встановили, що вибухнула граната. Внаслідок отриманих травм загинули 36- та 38-річні чоловіки. Ще один 35-річний зазнав множинних осколкових поранень голови та тулуба. Відтак, його було госпіталізовано. Наразі медики оцінюють стан чоловіка як задовільний.

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На місці працювали керівники поліції області, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Інформація внесено до Журналу єдиного обліку. Заразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексоми. Всі обставини пригоди встановлюють правоохоронці.

Схожий інцидент трапився наприкінці квітня у Києві на Позняках. Тут унаслідок вибуху гранати загинули чоловік і жінка. Остання відійшла на той світ у лікарні, куди її доправили у непритомному стані.