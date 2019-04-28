Вибух пролунав на Позняках у Києві: загинули чоловік і жінка

У одній із багатоповерхівок в Дарницькому районі Києва пролунав вибух. У той час у помешканні перебував чоловік із двома жінками. У результаті він загинув на місці, а його співмешканка від отриманих травм померла у лікарні. Інша жінка не постраждала. Інцидент трапився уночі проти 28 квітня.

За інформацією поліції, жінка, що не постраждала, власне і звернулася до правоохоронців. Як переконує вона, постраждали її 38-річна донька разом зі своїм 44-річним співмешканцем. За її словами, чоловік приніс гранату та підірвав її.

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У зв’язку з інцидентом на місце прибули вибухотехніки, слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції Києва, кінологи, лікарі та рятівники. Медики констатували смерть чоловіка на місці, а жінку доправили до лікарні з пораненнями різного ступеню тяжкості у непритомному стані. За кілька годин від тілесних ушкоджень вона померла.

Відео з місця вибуху на Позняках у Києві

Слідчо-оперативна група встановила, що вибух стався на кухні, коли у приміщенні перебували загиблі. Звідти поліцейські вилучили залишки та фрагменти, схожі на уламки від гранати. Їх правоохоронці направили для проведення експертизи. Наразі триває з’ясування обставин події.

Слідчі внесли інформацію про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та Замах на вбивство. Санкція статей передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Вибух пролунав у багатоповерхівці на Позняках у Києві

Як у ефірі 24 каналу повідомила кореспондентка Марія Писаренко, подія трапилася на вулиці Вишняківській, 9. Окрім двох старших жінок і чоловіка у квартирі також жили дві 18-річні близнючки, доньки загиблої. Проте у момент вибуху вдома їх не було. За словами сусідів, поліція так і не встановили звідки чоловік взяв гранату. Кажуть, що не воював і на фронті не був.

Видання "Інформатор", зі свого боку, пише, що вибух стався унаслідок сварки між чоловіком і його цивільною дружиною, якій і належала квартира. Конфлікт виник через дітей жінки від попереднього шлюбу. Під час скандалу чоловік дістав гранату та почав погрожувати жінці, але боєприпас вибухнув у його руці. Крім того, брат потерпілої розповів журналістам, що він був мало знайомим із її цивільним чоловіком, проте в розмовах той часто згадував, що у нього є довідка з психіатричної лікарні.

В Киеве на Харьковском в квартире взорвалась граната. Один человек погиб Posted by Информатор Киев on Saturday, 27 April 2019

На жаль вибухи у житлових будинках Києва останнім часом трапляються доволі часто. Зокрема, схожий інцидент був у середині березня в Дніпровському районі столиці. У результаті постраждав чоловік. У момент вибуху він перебував біля під’їзду.

Включення 24 каналу з місця вибуху на Позняках у Києві