Вибух салюту, петарда на балконі і ялинка у вогні: як українці зустріли Новий рік – версія ДСНС

Рятувальники відзвітували про свою роботу у новорічний період. Роботи вистачало: зокрема, лише 31 грудня, в Україні виникло 105 пожеж у житловому секторі. Під час них загинуло 12 осіб, а постраждали – 4.

Переважно пожежі траплялися через коротке замикання новорічних гірлянд та необережне поводження з піротехнікою. Про це інформує пресслужба ДСНС. Зверніть увагу! Правила безпечного святкування Нового року від рятувальників: інфографіка Які надзвичайні події трапились у новорічну ніч: 31 грудня о 23:15 у Херсоні загорівся балкон та житлова кімната квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. На місце надзвичайної події відразу виїхали вогнеборці. По прибуттю надзвичайники побачили, що полум’я вже перекинулось на балкон 9-го поверху. Локалізували загоряння о 23:38 і повністю ліквідували о 1:15. З мешканців багатоквартирного будинку ніхто не постраждав. Господарів квартири з 8-го поверху на той момент не було вдома Ймовірна причина загоряння – випадкове попадання піротехнічного виробу. 1 січня о 2:14 стало відомо про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку Бердянська. В одній із квартир на балконі 9 поверху горіла пластикова обшивка балкону. О 2:24 займання вдалося локалізувати, а о 2:28 – повністю ліквідували. Схожий випадок стався раніше у Запоріжжі. Там о 00:30 надійшло повідомлення про загоряння домашніх речей на балконі 2 поверху п’ятиповерхового житлового будинку. Ймовірно, причиною обох пожеж стали вибухи петард, які потрапили на балкон ззовні. 1 січня о 7 ранку в Харкові загорілася квартира на 6 поверсі житлового будинку. По прибуттю на місце пожежі рятувальники побачили, що з вікна квартири йде щільний дим, а на її балконі перебуває підліток, котрий потребує допомоги. 14-річного хлопця врятували за допомогою автодрабини. У задимленій оселі рятувальники відшукали матір врятованого хлопчика. 44-річна жінка наковталась диму і вже ледь трималась на ногах. Її негайно евакуювали на свіже повітря і передали медикам. Матір з дитиною з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували. Пожежа відбувалась на кухні. Там горіла новорічна ялинка, кухонні меблі та домашні речі. Приборкати вогонь вдалося о 8:21. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення новорічної гірлянди. 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізували 40-річного мешканця села Миколаївка, що на Житомирщині. Під час святкування новорічного вечора у сільському клубі чоловік запалив салют, втім, той різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків.