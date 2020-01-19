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      Вибух стався під час запуску корабля Crew Dragon компанії SpaceX Маска: відео

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      Запуск Crew Dragon завершився вибухом: відео / Соцмережі

      Компанія SpaceX, засновником і керівником якої є американський підприємець Ілон Маск, провела фінальний тест капсули Crew Dragon від ракети-носія Falcon 9. Наступний крок – відправка капсули до Міжнародної комічної станції разом із астронавтами NASA на борту. Цього ж разу у капсулі були два манекени.

      Цікаво, що у межах випробувань за кілька хвилин після зльоту Falcon 9 навмисно підірвали. Таким чином у SpaceX мали намір продемонструвати можливість долати позаштатні ситуації, тобто випробувати систему аварійного від'єднання капсули від ракети в польоті.

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      Дивіться відео вибуху ракети Falcon 9 над Атлантичним океаном  

      Водночас цей тест мав продемонструвати ефективність запасного плану, який повинна була розробити компанія у разі аварії. Зокрема, якби одна з ракет почала руйнуватися під час зльоту у NASA хотіли впевнитися, що, попри несправність, астронавти повернуться додому живими.

      До цього корабель Crew Dragon автоматично відстикували за допомогою восьми двигунів SuperDraco. Опісля корабель з допомогою парашутів успішно повернувся на Землю та сів у Атлантичному океані в 32 кілометрах від узбережжя Флориди, де на Crew Dragon вже чекали рятувальники.

      Сам пуск капсули Crew Dragon на ракеті Falcon 9 відбувся з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Спостерігати за подією можна було в прямій трансляції на ютьюб-каналі SpaceX і веб-сайті NASA.

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      Що ще відомо про вищезазначений запуск капсули Crew Dragon

      Випробування аварійного переривання польоту є одним із останніх етапів підготовки SpaceX до програми Commercial Crew. Ця урядова ініціатива є спрямованою на розвиток американської космонавтики загалом. Також вона має дозволити відмовитися від послуг "Роскосмосу" з відправки астронавтів на МКС. Протягом останніх шести років SpaceX розробляє для цієї мети капсулу Crew Dragon.

      Додамо, що SpaceX вже проводила випробування аварійних систем Crew Dragon раніше, але не в повітрі. Так, у листопаді компанія успішно завершила наземні вогневі випробування двигунів системи евакуації капсули.

      Хоча у 2020 році минуло лише 19 днів, однак SpaceX вже запускала ракети. Перший так запуск відбувся 7 січня, коли Falcon 9 вивів на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink. Загалом їхня вага становить близько 15 400 кілограмів. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: SpaceX Ілон Маск Космос Новини США Наука Техно Новини Техно
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