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Вибух у багатоквартирному будинку на Київщині: одна людина загинула, дві квартири зруйновано

07:24, сьогодні 1247 Читать новость на русском
Вибух у будинку на Київщині
Вибух у будинку на Київщині

У селі Новосілки Макарівського району внаслідок вибуху у двоповерховому житловому будинку на 16 квартир сталося руйнування двох квартир. З під завалів рятувальники дістали одну особу, яка загинула.

Як повідомили у ДСНС, після вибуху виникла пожежа.

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Окрім загиблої особи, з-під завалів дістали ще двох людей. Їх госпіталізовано. Проведено перевірку мешканців будинку, попередньо під завалами людей немає.

Організовано розселення 37 осіб жителів будинку.

Для розбору завалів залучено 8 одиниць техніки та 43 чоловік особового складу ДСНС.

Теги: Новини України ДСНС Вибух Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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