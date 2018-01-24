Вибух у багатоквартирному будинку на Київщині: одна людина загинула, дві квартири зруйновано
07:24, сьогодні 1247 Читать новость на русском
У селі Новосілки Макарівського району внаслідок вибуху у двоповерховому житловому будинку на 16 квартир сталося руйнування двох квартир. З під завалів рятувальники дістали одну особу, яка загинула.
Як повідомили у ДСНС, після вибуху виникла пожежа.
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Окрім загиблої особи, з-під завалів дістали ще двох людей. Їх госпіталізовано. Проведено перевірку мешканців будинку, попередньо під завалами людей немає.
Організовано розселення 37 осіб жителів будинку.
Для розбору завалів залучено 8 одиниць техніки та 43 чоловік особового складу ДСНС.
Джерело: 24 Канал
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