Вибух у багатоповерхівці Фастова: у "Київоблгазі" зробили важливу заяву

Вибух у п'ятиповерховому будинку у Фастові на Київщині, внаслідок чого пошкоджено 27 квартир, стався не через витік газу.

Про це заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко в ефірі телеканалу "НТН".

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Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи. За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було. Будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Наразі відомо про 27 квартир, в яких проживало 63 особи. Постраждала одна людина.

Створено комісію, до складу якої також входить представник "Київоблгазу". Ця комісія встановить причини вибуху. Зі свого боку можу сказати, маючи досвід роботи в таких ситуаціях, що ознак вибуху побутового газу тут немає,

– зазначив Писанко.

За повідомленням "НТН", епіцентр вибуху припав на одну з квартир на четвертому поверсі. За словами сусідів, там до ранку відпочивала галаслива компанія.

Члени комісії не виключають вибуху боєприпасів.

Дивіться відео, як проводять пошуково-рятувальні роботи після вибуху у багатоповерхівці: