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      Вибух у багатоповерхівці Фастова: у "Київоблгазі" зробили важливу заяву

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      Вибух у багатоповерхівці у Фастові 14 грудня 2018
      Вибух у багатоповерхівці у Фастові 14 грудня 2018 / ДСНС

      Вибух у п'ятиповерховому будинку у Фастові на Київщині, внаслідок чого пошкоджено 27 квартир, стався не через витік газу.

      Про це заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко в ефірі телеканалу "НТН".

      Читайте також:  Вибух у багатоповерхівці в Фастові: нові деталі – фото та відео

      Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи. За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було. Будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Наразі відомо про 27 квартир, в яких проживало 63 особи. Постраждала одна людина.

      Створено комісію, до складу якої також входить представник "Київоблгазу". Ця комісія встановить причини вибуху. Зі свого боку можу сказати, маючи досвід роботи в таких ситуаціях, що ознак вибуху побутового газу тут немає,
      – зазначив Писанко. 

      За повідомленням "НТН", епіцентр вибуху припав на одну з квартир на четвертому поверсі. За словами сусідів, там до ранку відпочивала галаслива компанія. 

      Члени комісії не виключають вибуху боєприпасів.

      Дивіться відео, як проводять пошуково-рятувальні роботи після вибуху у багатоповерхівці:
      ВИБУХ У БАГАТОПОВЕРХІВЦІ В ФАСТОВІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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