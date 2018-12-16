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      Вибух у багатоповерхівці у Фастові: у місті оголосили день жалоби

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      16 грудня оголосили днем жалоби у Фастові
      16 грудня оголосили днем жалоби у Фастові / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 16 грудня, у Фастові, що на Київщині, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок вибуху у п'ятиповерхівці.

      Про це повідомили у міській раді Фастова

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      Нагадаємо, 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи. За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було. 27 квартир внаслідок інциденту зруйновані. З-під завалів будинку дістали два тіла – 22-річну Сніжану Дем’яненко і 33-річного Віталія Бабченка. 

      "Цього дня будуть приспущені державний прапор та прапор міста на щоглі перед міською радою, державні прапори на будинках державних установ та організацій. На території міста скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання", – зазначили у повідомленні. 

      Додамо, що 16 грудня має відбутись поховання загиблої Сніжани. 

      Вибух у багатоповерхівці у фастові: хроніка подій
      Теги: Новини Києва Вибух Жертви
      Джерело: 24 Канал
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