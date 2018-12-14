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      Вибух у багатоповерхівці в Фастові: нові деталі – фото та відео

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      У Фастові Київської області через вибух газу в 5-ти поверховому будинку пошкоджені 27 квартир
      У Фастові Київської області через вибух газу в 5-ти поверховому будинку пошкоджені 27 квартир / 24 канал

      У Фастові Київської області через вибух газу в 5-ти поверховому будинку пошкоджені 27 квартир, в яких проживають 63 людини.

      Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

      Читайте також: Вибух у багатоповерхівці в Фастові: є постраждалі

      Відомо, що будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Більше того, пошкоджено 27 квартир в яких проживало 63 особи.

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      Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху//Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

      На час проведення пошуково-рятувальних робіт обмежений доступ мешканців до квартир будинку.

      вибух київщина рятувальники будинок газ
      Наслідки вибуху у багатоповерхівці на Київщині//Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

      Дивіться відео як проводять пошуково-рятувальні роботи після вибуху у багатоповерхівці:

      Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи. За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було.

      вибух у багатоповерхівці в фастові: хроніка подій
      Теги: Новини Києва Новини України ДСНС Вибух
      Джерело: 24 канал
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