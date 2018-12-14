Вибух у багатоповерхівці в Фастові: нові деталі – фото та відео
У Фастові Київської області через вибух газу в 5-ти поверховому будинку пошкоджені 27 квартир, в яких проживають 63 людини.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Відомо, що будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Більше того, пошкоджено 27 квартир в яких проживало 63 особи.
Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху//Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій
На час проведення пошуково-рятувальних робіт обмежений доступ мешканців до квартир будинку.
Наслідки вибуху у багатоповерхівці на Київщині//Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дивіться відео як проводять пошуково-рятувальні роботи після вибуху у багатоповерхівці:
Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи. За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було.
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