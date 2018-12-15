Вибух у будинку Фастова: 17 сімей терміново потребують житла

Після руйнування трьох поверхів у житловому будинку Фастова, 17 сімей потребують термінової оренди житла. Необхідний період оренди – 3 місяці.

Про це інформує прес-служба Фастівської міської ради.

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Терміново потребують винайму житла 17 сімей. Хто має змогу здати житло на 3 місяці, просимо надавати контакти,

– йдеться у повідомленні міськради.

Зазначимо, що в результаті вибуху у багатоквартирному будинку у Фастові загинуло 2 людини, ще 1 особа отримала поранення.

Відомо, що 15 грудня мешканці дому можуть забрати зі своїх квартир цінні речі. Експертне обстеження будинку заплановане на 17 грудня, на комплексний огляд може піти місяць.

Нагадаємо, 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи. За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було. Будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Відомо про 27 зруйнованих квартир, в яких проживало 63 людини.