Вибух прогримів у Дніпрі: дитині відірвало руку

Вибух прогримів у Дніпрі на Рубіновому бульварі вранці 29 лютого. Це в 7-річного хлопчика здетонувала вибухівка осколкового типу. Від вибуху дитині відірвало кисть руки, осколки потрапили в тіло.

Свідки вибуху у Дніпрі почали відразу ж допомагати дитині і викликали "швидку" та поліцію. За попередніми даними, хлопчику відірвало кисть руки, а осколки від вибухівки влучили в живіт, повідомляє "Днепр оперативный".

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Дитину терміново забрали до лікарні і зараз вона перебуває в реанімації.

"Збираємо бригаду для операції", – сказав директор дитячої обласної лікарні Олександр Хитрик.

Правоохоронці та надзвичайники обстежили територію біля вибуху і знайшли предмет, схожий на детонатор від 125-міліметрового снаряда.



Поліція знайшла на місці вибуху, ймовірно, детонатор від 125-міліметрового снаряда / Фото "Днепр оперативный"