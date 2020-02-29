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      Вибух прогримів у Дніпрі: дитині відірвало руку

      - Читать новость на русском
      Вибух у Дніпрі сьогодні 29 лютого 2020 / dnepr.express

      Вибух прогримів у Дніпрі на Рубіновому бульварі вранці 29 лютого. Це в 7-річного хлопчика здетонувала вибухівка осколкового типу. Від вибуху дитині відірвало кисть руки, осколки потрапили в тіло.

      Свідки вибуху у Дніпрі почали відразу ж допомагати дитині і викликали "швидку" та поліцію. За попередніми даними, хлопчику відірвало кисть руки, а осколки від вибухівки влучили в живіт, повідомляє "Днепр оперативный".

      Читайте також: Автобус з дитячою футбольною командою перекинувся в Росії: 1 людині відірвало руку – фото, відео

      Дитину терміново забрали до лікарні і зараз вона перебуває в реанімації.

      "Збираємо бригаду для операції", – сказав директор дитячої обласної лікарні Олександр Хитрик.

      Правоохоронці та надзвичайники обстежили територію біля вибуху і знайшли предмет, схожий на детонатор від 125-міліметрового снаряда.

      вибух Дніпро сьогодні 29 лютого 2020 фото дитині відірвало руку
      Поліція знайшла на місці вибуху, ймовірно, детонатор від 125-міліметрового снаряда / Фото "Днепр оперативный"

      вибух Дніпро 29 лютого фото постраждала дитина що відомо
      Фото з місця вибуху у Дніпрі / Фото "Днепр оперативный"

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Вибух Надзвичайні ситуації Кримінальні новини Новини Дніпра
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