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      Вибух у Фастові: постраждалим виділили величезну суму допомоги

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      Вибух у Фастові: постраждалим виділили величезну суму допомоги
      Вибух у Фастові: постраждалим виділили величезну суму допомоги / Фото з відкритих джерел

      Міська рада виділила загалом 1 мільйон гривень допомоги постраждалим від вибуху у п'ятиповерхівці Фастова. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 17 грудня.

      Про це повідомили у штабі з ліквідації надзвичайної ситуації міської ради, пише Громадське.

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      Сума, яку отримає кожна сім'я, — поки що невідома.

      Нагадаємо, 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи. За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було. 27 квартир внаслідок інциденту зруйновані. З-під завалів будинку дістали два тіла – 22-річну Сніжану Дем’яненко і 33-річного Віталія Бабченка.

      вибух у фастові: хроніка подій
      Теги: Новини Києва Новини України Гроші Жертви Вибух
      Джерело: 24 Канал
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