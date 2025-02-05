Стрілянина та підриви у ТЦК відбуваються по всій країні: головне про останні інциденти

В Україні останнім часом різко почастішали випадки збройних нападів на працівників ТЦК або підриви вибухових пристроїв біля цих установ. Що відомо про масові напади на ТЦК та СП по Україні.

В Україні різко почастішали випадки нападів на працівників ТЦК та спланованих підривів біля приміщень ТЦК та СП. Головне про останні такі інциденти розповідає 24 Канал.

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Вибух у Кам'янець-Подільському ТЦК

5 лютого, близько 13:00, на території Кам'янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки прогримів вибух. Територію оточено для забезпечення безпеки.

Сам підривач, за словами глави Нацполіції Івана Вигівського, і став єдиною жертвою інциденту, однак ще 4 людей отримали травми.

На місці працюють усі відповідні служби області. Причини та обставини вибуху встановлюються,

– повідомив Сергій Тюрін, голова Хмельницької ОВА.

"Тільки на цей рік маємо вже 9 таких фактів. Останній – сьогодні о 13:00 в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу і в ту ж мить стався вибух. Є 4 постраждалих. Особа, яка чинила цей злочин, загинула", – повідомив на брифінгу в Києві глава Нацполіції Іван Вигівський.

Вибух біля РТЦК у Павлограді

2 лютого, о близько 18:40, стався вибух біля приміщення ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області. Там здетонував невстановлений предмет.

Відомо про одного пораненого. І, як повідомили у поліції журналістам, йдеться про військовослужбовця. Його стан легкий.

СБУ протягом доби затримала усі причетних. Зловмисники – серед яких один – мешканець Павлограда, а двоє – Одещини – у пошуках "легких заробітків" у телеграмі потрапили на гачок російських спецслужб.

За інструкцією від куратора мешканець Павлограда самостійно виготовив вибуховий пристрій і заховав його у схроні поблизу власної оселі. Встановлено, що вибухівка була начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.

Інші двоє агентів отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК.

Фігуранти також встановили напроти об'єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту.

Вибухівку активували через виклик мобільного телефону, так само як і у Рівному.

Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони "залягли на дно" і чекали на гроші від окупантів. Їм усім загрожує по 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала підривників у Павлограді

Операція Росії з підривом у Рівненському ТЦК

У ТЦК Рівного 1 лютого, о 16:15, стався вибух.

Внаслідок цього загинула 1 людина – сам підривник. Ще 8 людей отримали поранення. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уточнив, що один з них у важкому стані.

СБУ з'ясувала, що терориста підготувала Росія. Ним виявився 21-річний безробітний житель Житомирщини. Він шукав швидкого заробітку у телеграмі, де його і знайшли російські спецслужби.

За грошову винагороду він мав принести саморобну вибухівку до Рівненського ТЦК. Її він замаскував під туристичний рюкзак.

Активація пристрою здійснювалася через мобільний телефон, до якого мали доступ росіяни. Інший пристрій для підриву був у терориста в руках, коли той заходив до будівлі ТЦК.

За допомогою камери телефону працівники російських спецслужб зафіксували, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення та одразу активували СВП через виклик. Унаслідок події терорист загинув на місці. Таким чином росіяни не лише провели операцію, а й усунули свідка.

У Полтавській області застрелили працівника ТЦК

У Пирятині Полтавської області вбили працівника ТЦК під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.

У якийсь момент невідомий чоловік у балаклаві та піксельних штанах цілеспрямовано підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП та, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати йому зброю. Співробітник ТЦК відмовив чоловікові, через що той розгнівався та вистрелив.

Потім він забрав у нього зброю та втік з ще одним чоловіком.

Старший командир одразу ж надав невідкладну допомогу, викликав швидку пораненому. Лікарі намагалися реанімувати його, але їхні спроби не дали результату.

Поліцейські з'ясували, що військові перевозили військовозобов'язаних у супроводі двох працівників ТЦК та СП. Коли транспортний засіб зупинився на АЗС, невідомий чоловік раптово здійснив постріл з рушниці у військового Полтавського РТЦК, заволодів його автоматом і втік з місця вчинення злочину разом зі спільником,

– зазначили в обласній поліції.

Нападник був знайомим одного з мобілізованих чоловіків. Того дня він таким способом намагався врятувати його від призову до армії.

Вдалося встановити, що ймовірний вбивця – житель Полтавщини 1984 року народження. Його спільник 1988 року народження приїхав з Полтави. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі вилучили у чоловіка зброю. Фігурантам справи обиратимуть запобіжний захід. Убивці військового загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Реакція влади та військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ці події назвав ганебними актами насильства.

Розраховуємо на повне та всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання,

– написав Головком.

За словами Сирського, в Збройних Силах роблять усе, щоб під час мобілізаційних заходів не допускати випадків порушення прав людини.

"Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Втім, загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців", – підкреслив Сирський.

Глава Нацполіції Іван Вигівський заявив, що за підривами біля приміщень ТЦК та СП, замахами на вбивство поліцейських стоять російські спецслужби. Їх мета – дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві на негативному ставленні до Сил безпеки та оборони.

"На вихідних зафіксували факт, коли злочинці дзвонять на лінії 102, роблять хибний виклик, кажуть, що в приміщенні відбувається якийсь злочин, когось утримують, і там закладена вибухівка. Всі поліцейські ще з минулого року орієнтовані на те, що РФ конкретно полюють за всіма силами безпеки й оборони, в тому числі в поліцейським, в тому числі за ТЦК в СП", – підкреслив він.

Так, в одній з квартир вибухівку замаскували під дитячу іграшку.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що за операціями проти військових, а також за підривами ТЦК стоять структури ГРУ та ФСБ Росії.

Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації та вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року,

– йдеться у дописі лейтенанта.

Командувач Сухопутних військ Драпатий відреагував на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині. У мережі він заявив, що вбивства військових у тилу – це червона лінія, яку не можна перетинати.

"Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв", – наголосив Драпатий.

Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобов'язані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім,

– додав командувач Сухопутних військ.